Баскетболисты "Калева/Крамо" защитили чемпионский титул

В четвертом матче финальной серии первенства Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" на выезде одолел команду из Рапла и защитил чемпионский титул.

Поединок состоялся в понедельник вечером в Рапла и завершился со счетом 91:62 (23:17, 18:15, 25:15, 25:15) в пользу гостей.

Лучшими у победителей стали Бранко Миркович и Марк Толлефсен, набравшие по 18 очков.

Финальную серию "Калев" выиграл со счетом 4:0, став в девятый раз чемпионом страны. В серии плей-офф калевцы не проиграли ни одного матча.

Баскетболисты из Рапла впервые завоевали серебро. Напомним, что бронзовым призером ранее стал "Тартуский университет".

"Калев/Крамо" выиграл чемпионат Эстонии и в 2016 году, а в 2015-м золото получили баскетболисты из Тарту.