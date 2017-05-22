"АК": полиция готовится к особым мерам безопасности в период председательства Эстонии в ЕС

Эстонская полиция начинает проводить встречи с представителями квартирных товариществ и предприятий в центральном районе Таллинна, где в период председательства Эстонии в Совете Европейского союза во второй половине 2017 года будут приниматься повышенные меры безопасности.

"Практика в итоге показала, что людям есть, что нам рассказать: чем сосед занимается, что творится на заднем дворе. Мы же в ходе опросов товариществ и предприятий будем интересоваться разными деталями: новые работники, новые арендаторы и многое другое", - пояснил в понедельник руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре в интервью "Актуальной камере".

Ряд конференций, встреч и других мероприятий в рамках председательства потребуют повышенных мер безопасности, поскольку участие в них примут и высокие европейские гости. Эти меры также затронут предприятия, чьи офисы или склады базируются в центре Таллинна.

"Нам важно знать, планируют ли предприятия какие-либо масштабные проекты, использование на дорогах большегрузных автомобилей, транспортировку крупногабаритных предметов и другое. Затем уже можно договориться, в какие дни стоит сделать небольшую паузу в своей деятельности", - сказал Тамбре.

Эстония возглавит Совет ЕС 1 июля, т.е. в самый разгар туристического сезона, поэтому стражам порядка предстоит обеспечить как жителям Таллинна, так и гостям столицы возможность добраться до портов или воздушной гавани.

Немало хлопот полиции и горожанам доставит сентябрь. На конец первого осеннего месяца намечен "Стартап саммит", который посетят более 30 делегаций со всего мира, в состав которых будут входить и главы государств. В это время движение по многим дорогам будет затруднено, подтверждают в полиции.

"Самым непростым маршрутом в дни, когда прибывают важные гости, будет дорога от аэропорта до центра города. Готовиться к трудностям стоит и в утренние часы во время мероприятий в Котле культуры: забиты будут дороги от отелей до самого "котла"", - пояснил старший чиновник центра Пыхьяской префектуры по надзору за дорожным движением Тыну Янтер.

Полиция обещает отправить на улицы столицы дополнительные патрули. Путешественникам стоит готовиться к серьезным проверкам не только в аэропорту, но и в морских портах Таллинна. А если возникнет необходимость повысить уровень угрозы, то в Эстонии готовы ввести временный пограничный контроль на внутренних границах ЕС.