"Инфонет" разгромил "Вапрус" - 11:1

В понедельник, 22 мая, стартовал 13-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Таллиннский "Инфонет" в родных стенах не оставил камня на камне от пярнуского "Вапруса", выиграв со счетом 11:1.

Шестью голами у победителей отметился Альберт Проза, 39-летний защитник Андрей Калимуллин сделал дубль, по разу отличились Кирилл Нестеров и Евгений Харин. Кроме того, игрок "Вапруса" Магнус Виллота поразил собственные ворота.

Единственный гол "Вапруса" забил Рауно Тутк. Самое интересное, что именно гости открыли счет. А уж затем мячи залетали только в ворота пярнусцев - три в первом тайме и еще восемь - после перерыва.

"Инфонет", в какой-то мере реабилитировавшийся за пятничное крупное поражение от "Флоры" (0:3), набрал 20 очков и догнал идущий на четвертом месте "Транс", но у нарвитян еще игра в запасе.

"Вапрус" с четырьмя баллами замыкает турнирную таблицу.

Во вторник пройдут остальные четыре поединка тура: "Пайде" - "Флора", "Калев" Силламяэ - "Таммека", "Левадия" - "Тулевик", "Нымме Калью" - "Транс".