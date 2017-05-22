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Nordica получила первый региональный самолет ({{commentsTotal}})

ATR 72-600.
ATR 72-600. Автор: Airbus Group
Экономика
Экономика

В Таллинне в понедельник вечером приземлится первый новый самолет авиакомпании Regional Jet, которая является дочерним предприятием национального авиапереревозчика Nordica.

Речь идет о среднемагистральном пассажирском двухмоторном турбовинтовом самолете ATR 72-600, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Всего компания Regional Jet планирует взять в лизинг пять таких воздушных судов.

Самолеты, вмещающие до 74 пассажиров, смогут обслуживать, к примеру, линии Таллинн-Стокгольм, Таллинн-Вильнюс или Таллинн-Петербург.

В июне компания Regional Jet будет переименована в Nordica Regional. К концу года парк авиакомпании планируется расширить до 15 самолетов.

Редактор: Андрей Крашевский

nordicaairbusregional jetatr 72-600nordica regional


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