Nordica получила первый региональный самолет ({{commentsTotal}})
В Таллинне в понедельник вечером приземлится первый новый самолет авиакомпании Regional Jet, которая является дочерним предприятием национального авиапереревозчика Nordica.
Речь идет о среднемагистральном пассажирском двухмоторном турбовинтовом самолете ATR 72-600, сообщила в понедельник "Актуальная камера".
Всего компания Regional Jet планирует взять в лизинг пять таких воздушных судов.
Самолеты, вмещающие до 74 пассажиров, смогут обслуживать, к примеру, линии Таллинн-Стокгольм, Таллинн-Вильнюс или Таллинн-Петербург.
В июне компания Regional Jet будет переименована в Nordica Regional. К концу года парк авиакомпании планируется расширить до 15 самолетов.
Редактор: Андрей Крашевский