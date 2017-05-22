Министры финансов еврозоны обсуждают очередной кредитный транш для Греции

Министры финансов государств еврозоны обсуждают в понедельник в Брюсселе выделение Греции очередного кредитного транша на сумму в семь миллиардов евро, а также возможности для снижения долгового бремени страны.

Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила "Актуальная камера".

Долг Греции в настоящее время достигает 179% ВВП. Международный валютный фонд считает, что выплата такого долга не реалистична и увязывает снижение долгового бремени Греции с участием фонда в программе финансовой помощи Греции. Однако против списания даже части греческого долга резко выступает Германия.

Одним из спобов смягчения долговой нагрузки называлось также увеличение срока погашения кредитов. Греция, которая на прошлой неделе одобрила очередной пакет мер жесткой экономии, надеется на положительное решение еврогруппы.