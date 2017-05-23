В результате взрыва во время концерта в Манчестере погибли не менее 19 человек

В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).

Полиция Манчестера выпустила официальное заявление сразу после 1 ночи.

"19 человек были убиты, около 50 получили ранения", - сказано в сообщении.

Сейчас этот инцидент рассматривается как теракт.

Как передает Lenta.ru, на концерте присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Агенство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

По некоторым данным, взрывов было два.