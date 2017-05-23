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Минфин одобрил финансирование центра здоровья в Силламяэ ({{commentsTotal}})

Центр здоровья планируется создать на базе местной больницы.
Центр здоровья планируется создать на базе местной больницы. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Министерство финансов поддержало проект создания в Силламяэ на базе местной городской больницы современного центра здоровья.

Центр планируется создать на базе целевого учреждения "Силламяэская больница" на улице Каяка. Общая стоимость проекта превышает 900 тысяч евро, и около 25% этих средств необходимо покрыть за счет самофинансирования.

Накануне Министерство финансов посчитало, что проект соответствует всем требованиям, а потому из Фонда регионального развития ЕС ему планируется выделить остальные 75% или 594 765 евро. 

Реализация проекта, как сообщалось ранее, возможна в ближайшие два года. 

Появление центра призвано улучшить качество и доступность медицинской помощи в городе. Наряду с семейными врачами и медсестрами в Центре будут работать физиотерапевт, домашняя сестра и акушерка, а также логопед, психолог и социальный работник.

Редактор: Сергей Михайлов



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