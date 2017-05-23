Пассажирскому автобусному движению в Таллинне исполняется 95 лет

95 лет лет с начала регулярного пассажирского автобусного сообщения в Таллинне отметят во вторник днем на площади Вабадузе в эстонской столице.

Все желающие смогут осмотреть внутри и снаружи автобусы, которые когда-то давно ходили по улицам Таллинна, а также те, которые совсем скоро появятся или могут появиться на городских линиях, передают утренние теленовости ETV+.

Первая автобусная линия "Русский рынок - Тартуское шоссе" была открыта в Таллинне в мае 1922 года по инициативе предпринимателя Фромхольда Кангро. Ее обслуживал немецкий автобус марки "Даймлер".

В настоящее время именно автобус является наиболее популярным видом общественного транспорта Таллинна.