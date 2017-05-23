Миграционное сальдо Эстонии второй год подряд оказалось положительным

В 2016 году миграционный баланс Эстонии вновь оказался положительным - страну покинуло 13 792 человека, в то время как въехало в нее 14 822 человека.

Об этом во вторник, 23 мая, сообщил Департамент статистики, отметив, что миграционное сальдо Эстонии оказалось положительным второй год подряд. При этом в 2015 году положительная динамика была зафиксирована впервые после восстановления государственной независимости.

В 2016 году наиболее активно покидали страну люди в возрасте от 20 до 39 лет. Мужчин среди прибывших и покинувших Эстонию было больше, чем женщин (60% против 40%), однако на основании миграционного сальдо можно сказать, что по-прежнему жить за рубежом остается больше женщин, чем мужчин.

48 процентов иммигрантов и 66 процентов эмигрантов составили граждане Эстонии, таким образом, большинство мигрантов в обоих направлениях составляют по-прежнему граждане страны.

Большинство тех, о ком известно, какими маршрутами они передвигались в прошлом году, уехали в Финляндию (2647 человек) или вернулись в Эстонию из Финляндии (2582 человека).