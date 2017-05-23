У Певческого поля в Таллинне из-за аварии водопровода нарушено движение

Авария системы водоснабжения препятствует движению транспорта по Нарвскому шоссе в Таллинне в окрестностях Певческого поля.

Об этом утром во вторник, 23 мая, сообщила компания Tallina Vesi, отметив, что ночью около автобусной остановки "Ору" прорвало трубу водоснабжения.

Для ликвидации аварии Tallinna Vesi перекрыло две ведущие в город и одну ведущую из города полосы движения. На данный момент обе стороны открыты для движения по одной полосе.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Ремонтируемый участок на данный момент доступен для проезда общественного транспорта.

Из-за аварии одно здание в районе осталось без водоснабжения. Tallinna Vesi заверяет, что делает всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.

Ориентировочное время окончания работ пока неизвестно. Предприятие приносит извинения за предоставленные неудобства.