Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Кроме того, члены Совета безопасности выразили обеспокоенность по поводу запуска баллистической ракеты два дня назад, назвав такое действие властей КНДР дестабилизирующим и вопиющим, передает во вторник, 23 мая, служба новостей "Радио 4".

Совбез также призвал Пхеньян отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

Напомним, что восьмая за последние три месяца северокорейская ракета стартовала 21 мая. Она пролетела примерно 560 километров и упала в Японское море, недалеко за границами исключительной экономической зоны КНДР.