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Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР ({{commentsTotal}})

Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде. Автор: Scanpix/Reuters
За рубежом
За рубежом

Совбез ООН осудил ракетные испытания Северной Кореи и пригрозил стране очередным ужесточением санкций.

Кроме того, члены Совета безопасности выразили обеспокоенность по поводу запуска баллистической ракеты два дня назад, назвав такое действие властей КНДР дестабилизирующим и вопиющим, передает во вторник, 23 мая, служба новостей "Радио 4".

Совбез также призвал Пхеньян отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

Напомним, что восьмая за последние три месяца северокорейская ракета стартовала 21 мая. Она пролетела примерно 560 километров и упала в Японское море, недалеко за границами исключительной экономической зоны КНДР.

Редактор: Сергей Михайлов



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