Новый рекорд: в "Ночи музеев" приняли участие 111 000 человек

Прошедшая в Эстонии в минувшую субботу "Ночь музеев" побила рекорд по числу участников.

Об этом во вторник, 23 мая, сообщили организаторы, отметив, что в общей сложности в акции приняли участие около 111 000 человек.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, когда в мероприятиях в рамках "Ночи музеев" приняли участие свыше 110 000 жителей и гостей страны.

Акция "Ночь музеев" прошла в Эстонии уже в 9-й раз. На этот раз свои двери для посещений открыли свыше 200 музеев, выставок, научных центров и архивов.