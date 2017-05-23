В апреле закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 41%

В апреле 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии в годовом сравнении продолжили стремительно расти, но в месячном сравнении продемонстрировали небольшое снижение.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в апреле средняя закупочная цена молока составила 310,63 евро за тонну. По сравнению с мартом это на 3,33% меньше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают стремительно расти - в апреле они увеличились на 41% по сравнению с апрелем 2016 года.

Объем закупок молока в апреле составил 59 800 тонн, несколько снизившись как по сравнению с мартом, так и по сравнению с апрелем прошлого года.

В апреле 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 8400 тонн питьевого молока, 2100 тонн сливок, 3500 тонн ферментированного молока, 3600 тонн сыра и 1600 тонн творога.