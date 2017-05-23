Здание гимназии Раннику в Пыхья-Таллинне пойдет под снос

Таллиннская городская управа признала непригодным для эксплуатации и разрешила снести полностью амортизированное здание школы на улице Кари, 13. Ранее в этом здании работала гимназия Раннику, которую в сентябре 2014 года объединили с Эхтеской гимназией.

"Как школа это здание использоваться не может, - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, слова которой во вторник, 23 мая, приводит "Раэпресс". - А допустить, чтобы разваливающееся пустующее здание портило картину города, создавало угрозу для окрестных жителей, мы тоже не можем. Поэтому департамент городского имущества немедленно займется организацией его сноса. Он начнется уже в июне".

Площадь школьного участка - более 20 000 кв.м. Здание на нем было построено в 1963 году.

Уже заказан проект сноса, а расходы на снос предусмотрены в бюджете города на 2017 год.