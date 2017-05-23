Руководство Эстонии выразило соболезнования Великобритании в связи с терактом в Манчестере

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер выразили соболезнования Великобритании в связи с произошедшими в Манчестере взрывами. Руководство Эстонии решительно осудило терроризм.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила соболезнование королеве Великобритании Елизавете II. "Борьба с терроризмом — наша общая забота. Осуждаю любые теракты, они являются нападением на наших людей, ценности и стабильность общества", - написала Кальюлайд.

Президент выразила соболезнование близким погибших и пожелала скорейшей поправки пострадавшим. “В это тяжелое время эстонцы мысленно вместе с Соединенным королевством".

Премьер-министр Юри Ратас в своем послании отметил, что "Это атака против всех нас – против нашего образа жизни и общих ценностей. Такой теракт невозможно оправдать".

"Выражаю искреннее соболезнование нашему близкому союзнику и доброму другу Великобритании и всему британскому народу. Мысли всей Эстонии с теми, кто потерял в теракте своего близкого. Желаю быстрого выздоровления пострадавшим".

"Сегодня печальный день для Европы. Решительно осуждаю этот зверский теракт. Терроризму не может быть места в нашем мире, и мы должны вместе выступить против него, - говорится в сообщении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера. - Сердечно сочувствую родственникам и близким погибших и всем жителям Великобритании".

По словам Миксера, борьба с терроризмом должна быть решительной и эффективной на базе международного сотрудничества.