Наставник "Калева": финальная серия далась нам тяжело

Несмотря на то, что столичный "Калев/Крамо" подтвердил звание лучшей баскетбольной команды страны, отстоять этот титул было трудной задачей, сказал наставник таллиннцев Алар Варрак.

"Финальная серия далась нам скорее тяжело, нежели легко. Соперники были молодцы. Мы же не имели права проигрывать. У нас больше бюджет — самый большой в лиге, лучшие игроки. Нам довольно часто удается доказывать свое превосходство над соперниками. Получилось и в этот раз", - приводит во вторник, 23 мая, слова Алара Варрака "Радио 4".

"К первой игре, как и к четвертой, мы были очень хорошо подготовлены. Во второй и третьей наставник Рапла Айвар Куусмаа предпринимал неплохие попытки нас перехитрить. У соперника есть 7 ровных игроков. Некоторые из них выдали блестящий сезон, персональный рост налицо. Они доставили нам немало хлопот. Но у нас скамейка длиннее. Это, конечно, сказалось. И в ключевые моменты было заметно, что наш уровень все же выше, чем соперника", - добавил Варрак.

Как писал rus.err.ee, в четвертом матче финальной серии первенства Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" на выезде одолел команду из Рапла и защитил чемпионский титул.

Поединок состоялся в понедельник вечером в Рапла и завершился победой гостей - 91:62. Финальную серию "Калев" выиграл со счетом 4:0.