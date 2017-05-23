При пожаре на Сааремаа погиб мужчина ({{commentsTotal}})
Накануне поздно вечером в результате пожара в волости Кихкельконна на острове Сааремаа погиб мужчина.
Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в деревне Абула поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 21:51.
К моменту прибытия спасателей жилой дом площадью 4 на 8 метра горел открытым пламенем, а огонь угрожал распространиться на соседний лес.
В ходе работ по тушению в помещении обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины.
Причины возгорания устанавливаются.
Редактор: Сергей Михайлов