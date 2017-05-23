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При пожаре на Сааремаа погиб мужчина ({{commentsTotal}})

Спасатели.
Спасатели. Автор: Мартин Дремлюга, ERR
Эстония
Эстония

Накануне поздно вечером в результате пожара в волости Кихкельконна на острове Сааремаа погиб мужчина.

Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в деревне Абула поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 21:51.

К моменту прибытия спасателей жилой дом площадью 4 на 8 метра горел открытым пламенем, а огонь угрожал распространиться на соседний лес.

В ходе работ по тушению в помещении обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины.

Причины возгорания устанавливаются.

Редактор: Сергей Михайлов



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