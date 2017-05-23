В летний период Elron увеличит число направлений на линии Таллинн-Пярну

С 27 мая поезда Elron в юго-западном направлении переходят на летний график движения. На линии Таллинн-Пярну в обоих направлениях будет по три отправления в день.

В расписание движения поездов Elron на линии Таллинн-Пярну будут добавлены дневные рейсы. Поезда из Таллинна в направлении Пярну будут отправляться в летние месяцы в 7:44, 11:46 и 18:03, а из Пярну в Таллинн в 7:23, 11:35 и 18:16, передает Elron.

Возможности поездок улучшатся и для пассажиров, едущих из Таллинна в Вильянди. Отправляющийся ежедневно в 9:51 поезд Таллинн-Тюри до конца лета будет доезжать до Вильянди, а в направлении Таллинна добавится отправление в 12:23. И выезжающий в 18:30 поезд Таллинн-Тюри по пятницам будет доезжать до Вильянди, а последний поезд в выходные дни из Вильянди в Таллинн будет отправляться по воскресеньям в 20:00.

Летнее расписание движения в юго-западном направлении действует с 27 мая до 3 сентября. С ним можно ознакомиться на сайте предприятия.