Эпп Мяэ и ее тренеры получат от Таллинна 2500 евро ({{commentsTotal}})
Ставшая в мае бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе Эпп Мяэ и ее тренеры Ахто Раска и Максим Молонов получат от мэрии Таллинна 2500 евро.
Соответствующее распоряжение столичное городское управление планирует утвердить на своем заседании в среду, 23 мая.
Деньги будут выделены из резерва мэрии.
На чемпионате Европы в Сербии 4 мая Эпп Мяэ в схватке за "бронзу" одолела представительницу Белоруссии Василису Марзалюк - 2:1.
Редактор: Сергей Михайлов