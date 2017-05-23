Анвельт: уровень террористической опасности в Эстонии повышен не будет

Поскольку оперативные данные не указывают на необходимость принятия дополнительных мер, было решено не повышать в Эстонии уровень террористической угрозы, сообщил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Однако, в свете начинающегося 1 июля председательства Эстонии в ЕС и проведения в июне-июле 12-го Молодежного праздника песни и танца полиция намерена сделать выводы из произошедшего в Великобритании и принять все необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности.

В связи с терактом в концертном зале Манчестера Анвельт провел сегодня утром совещание с руководителями Департамента полиции и погранохраны и Полиции безопасности.

"Мы работаем над всеми объектами, где будут проходить муждународные конференции и встречи министров. Будем максимально привлекать к охране порядка все внутренние силы - при необходимости и военную полицию, и Кайтселийт, и добровольцев, и спасателей", - рассказал министр о планах обеспечения безопасности в период председательства Эстонии в ЕС.

По его словам, современные террористы используют самые разные методы атак, поэтому надо быть готовыми ко всему. "Но мы готовы и люди сейчас не должны беспокоиться. Не стесняйтесь сообщать полиции и спасателям о подозрительных предметах и людях", - призвал он.

Министр также обратил внимание на то, что в соцсетях сейчас нередко можно встретить призывы к радикальным действиям и призвал всех обращать внимание на подобные проявления.