В Маарду пособие первоклассникам вырастет до 150 евро

Депутаты Маардуского городского собрания во вторник, 23 мая, единогласно проголосовали за изменение порядка выплаты социальных пособий и установили новый размер пособия для идущего в первый класс ребенка в размере 150 евро.

Об этом сообщила пресс-служба Маарду.

До сих пор размер пособия первоклассникам составлял в городе 115 евро, уточнила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Маарду Елена Кацуба.

В 2016/2017 учебном году свой школьный путь в Маарду начали 112 учеников. Прогнозируемое число первоклассников, идущих в школу в сентябре текущего года, составляет 140 детей.

Ранее, как писал rus.err.ee, в Маарду увеличили и другие пособия. Так, с января 2017 года одноразовое пособие по рождению ребенка составляет в Маарду 384 евро на первого ребенка и 500 евро на второго ребенка.

Город поддерживает семьи, в которых рождается третий и четвертый ребенок суммой в 1152 евро и при рождении пятого и последующего ребенка суммой в 1536 евро.