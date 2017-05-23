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Верховная рада ввела квоту в 75% для украинского языка на ТВ ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/Postimees
За рубежом
За рубежом

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает, что для общенациональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75%.

Документ поддержали 269 депутатов - представители почти всех фракций и групп парламента, кроме "Оппозиционного блока".

Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 50%.

Процент будет считаться за неделю - почасово: с 7:00 до 22:00. От идеи считать квоту каждый отдельный час ежедневно отказались, сообщает Би-Би-Си.

Законопроект принят во втором чтении и в целом, в первом чтении его одобрили в середине марта.

Сейчас на многих телеканалах Украины доминирует русский язык.

По требованию представителей крымских татар в проект внесли поправку о том, что региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, не должны соблюдать общую квоту.

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Документ предусматривает переходный период - в течение года все передачи, произведенные при участии телеканала, считаются соответствующими необходимой украинской квоте.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать особым образом. Передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.

В таких передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов или трансляция клипа или песни.

В документе предусмотрено, что по решению СНБО определенные передачи "в интересах национальной безопасности" могут отнести к украинской квоте.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

В целом закон должен начать действовать в течение месяца после подписания президентом и публикации.

Подобные квоты на телевидении действовали в Украине до 2012 года.

Редактор: Артур Тооман

украинаверховная радатв


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