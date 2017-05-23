В Эстонии от борщевика Сосновского избавиться практически невозможно

Департамент окружающей среды приступил к борьбе с колониями опасного как для человека, так и для природы вида растения — борщевика Сосновского. Работы будут вестись до августа, а в случае необходимости — до сентября. Однако полностью избавиться от ядовитого растения, по всей видимости, невозможно.

В Эстонии борщевик Сосновского растет на территории в 2300 гектаров как на материке, так и на островах, пишет портал err.ee.

По словам биолога отдела защиты природы Департамента окружающей среды Эйке Вунка, в Эстонии борщевик очень широко распространен и встречается в естественной среде, особенно его много вблизи водоемов, канав, возле старых зданий колхозов и совхозов, где его раньше выращивали.

Вунк отметил, что в основном борщевик наносит вред человеку при соприкосновении сока растения с кожей.

"Содержащиеся в растении вещества повышают чувствительность кожи к солнечному излучению — солнечные ожоги возникают в местах соприкосновения с соком борщевика. Действие веществ может продолжаться в течение нескольких лет", - подчеркнул Вунк.

Многие не понимают, что борщевик - это настоящий бич

Борщевик также негативно влияет на растения и природную среду, так как классифицируется как растение-паразит и вызывает эрозию.

"Также есть слухи, что когда пчелы собирают пыльцу с цветов борщевика, то становятся сонными и не могут вернуться назад. У пыльцы этого растения специфический аромат и вкус. Раньше из борщевика делали силос, но он стал вызывать расстройство желудка у домашних животных".

Вунк отметил, что поскольку ежегодно в Эстонии уничтожается до 100 гектаров колоний этого растения, то скорее всего полностью от него избавиться будет невозможно.

"Мы встречали людей, которые выращивают борщевик для своих пчел, поскольку у него большие цветы с изобилием пыльцы и пчелы с удовольствием ее собирают. Кто-то выращивает эти растения из-за их внешнего вида. Если люди, которые выращивают борщевик Сосновского поймут, что он не так уж хорош, то есть надежда… может быть, через десять лет нам удастся от него избавиться", - предположил специалист.

От борщевика избавляются в два этапа. Первый — до Иванова дня и второй — в июле. "Для большей эффективности яд нужно наносить только на борщевик, чтобы не уничтожить растущие рядом растения. При выкапывании самое главное — достать самую большую часть корня", - отметил он.

"Также нужно собрать соцветия с тех растений, где нельзя копать или наносить яд. Эти цветки нужно либо очень глубоко закопать, либо сжечь, потому что семена могут прорасти и после срезания", - добавил Вунк.

Эйке Вунк выразил надежду, что в будущем люди поймут, что борщевик — опасное растение и начнут сами заниматься его уничтожением, не надеясь только на государство.