Самая распространенная причина смерти в Эстонии – заболевания сердечно-сосудистой системы

Причиной более половины случаев смерти в прошлом году в Эстонии стали заболевания сердечно-сосудистой системы, следует из данных регистра причин смертности Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut – TAI).

В 2016 году в Эстонии было зарегистрировано 15 276 случаев смерти, что на 0,4% меньше, чем годом раньше. Более половины всех случаев смерти – 8006 — были обусловлены заболеваниями сердечно-сосудистой системы, от которых скончались 3253 мужчины и 4753 женщины.

На втором месте – злокачественные опухоли, от которых скончались 3760 человек, на третьем – несчастные случаи, травмы и отравления, которые унесли жизни 868 человек (648 мужчин и 220 женщин).

На четвертом месте – желудочно-кишечные заболевания, на пятом – заболевания органов дыхания, ставших причиной соответственно 627 и 554 смертей.

Число смертей из-за употребления наркотиков выросло с 88 до 114 случаев. Это связано с приходом на рынок опасных фентанилов. Численность скончавшихся непосредственно от алкоголя снизилась с 495 до 465, в том числе от алкогольного отравления - со 118 до 97 случаев.