Число налогоплательщиков за прошлый год больше всего сократилось в Ида-Вирумаа

В прошлом году число налогоплательщиков уменьшилось во всех уездах Эстонии, кроме Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа, причем наибольшее сокращение зафиксировано в Ида-Вируском уезде.

Об этом во вторник, 23 мая, сообщил новостной портал ERR по ссылкой на Департамент статистики.

В целом по Эстонии в прошлом году было около 520 000 получателей брутто-дохода, из которых свыше 240 000 жили в Харьюском уезде, включая 177 000 в Таллинне.

По сравнению с 2015 годом, число налогоплательщиков в Харьюмаа в прошлом году выросло на 2452 человека, в том числе на 1943 в Таллинне. В Тартуском уезде рост составил 414, а на Сааремаа — 26 налогоплательщиков.

В прошлом году в Харьюмаа также была зафиксирована самая высокая средняя зарплата — 1192 евро в месяц. В Тарту этот показатель составил 1074, а на Сааремаа — 984 евро.

В остальных уездах число получателей брутто-дохода за год сократилось. Наибольшее падение отмечено в Ида-Вируском уезде, который за год потерял 2227 налогоплательщиков. Единственным районом в уезде, где этот показатель увеличился, стала Тойла, хотя увеличение составило лишь четыре человека. Среди городов уезда наибольшее число налогоплательщиков сконцентрированы в Нарве и Кохтла-Ярве, а среди волостей — в Йыхви.

Ида-Вирумаа также выделяется в Эстонии самой низкой средней зарплатой и остается единственным регионом, где средняя зарплата не дотягивает до 900 евро в месяц (брутто): в прошлом году она составила здесь 874 евро в месяц.

В целом по Эстонии налогоплательщики сконцентрированы в Северной (свыше 242 000) и Южной (около 119 000) Эстонии. В Западной Эстонии получателей дохода свыше 58 000, а в Центральной и Северо-Восточной — примерно по 50 000.

По сравнению с 2006 годом число налогоплательщиков в стране сократилось примерно на 40 000 человек.