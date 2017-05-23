В среду в Ласнамяэ пройдет народный забег в парке Паэ

В среду, 24 мая, в 17:00 в парке Паэ пройдет народный забег, в котором могут принять участие все желающие.

Дистанция забега - 4,8 км. В рамках народного забега пройдет этап цикла забегов клубов "Спарта" и "Стамина". В мероприятии примет участие марафонец Роман Фости. Ведущий мероприятия Рихо Ярвалайнен.

Спортивное мероприятие включает в себя как забег на время (дистанция 4,8 км), забег без замера времени (дистанция 4,8 км, свободный старт с 17:00-20:00), пройдет детский забег, в программе мероприятия также запланирована тренировка по скандинавской ходьбе, тренировки по Тай Чи, детские футбольные матчи и многое другое.

Участие во всех мероприятиях (тренировки, забеги, детские мероприятия) бесплатное.

Зарегистрироваться на забеги можно заранее по электронной почте sport.lasnamae@tallinnlv.ee и на месте в день мероприятия в палатке управы Ласнамяэ.

С программой можно ознакомиться на сайте управы Ласнамяэ.