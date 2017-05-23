Камбоджийку оштрафовали при попытке въехать из Финляндии с просроченной визой

Эстонские пограничники оштрафовали 28-летнюю гражданку Камбоджи, въехавшую в Эстонию из Финляндии с просроченной шенгенской визой, но не стали применять к ней запрет на въезд.

Инцидент произошел 22 мая в Таллиннском порту при проверке автомобилей, прибывших на пароме из Хельсинки, сообщил во вторник Департамент полиции и погранохраны.

В автомобиле марки Mercedes-Benz с финским регистрационным знаком в качестве пассажира находилась гражданка Камбоджи 1989 года рождения. Она предъявила пограничникам камбоджийский паспорт с просроченной однократной финской визой.

После запроса финским властям выяснилось, что женщина обратилась в Финляндии за видом на жительство, и ее обращение рассматривается.

Камбоджийке оформили денежный штраф за нахождение в Эстонии без законного основания и составили предписание покинуть Эстонию, но не стали применять в ее отношении запрет на въезд.