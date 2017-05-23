Герт Кулламяэ покинул пост наставника баскетбольной команды ТУ

Баскетбольная команда Тартуского университета (ТУ) осталась без главного тренера. Возглавлявший команду с середины сезона 2011/2012 Герт Кулламяэ во вторник, 23 мая, покинул свой пост.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, отметив, что такое решение было принято по взаимному согласию сторон.

Председатель правления академического спортклуба ТУ Харри Лемберг поблагодарил Кулламяэ за проделанную работу. В общей сложности он провел в команде 11 сезонов. С осени 2006 по весну 2009 года - в роли баскетболиста, затем - в роли помощника главного тренера, а с середины сезона 2011/2012 - уже в роли главного тренера.

"Мы пришли к общему понимаю, что для того, чтобы расти как тренеру, Герту Кулламяэ нужно сделать следующий шаг и найти себе новые вызовы", - отметил Лемберг.

"Хочу поблагодарить клуб за эти 11 сезонов. Независимо от того, где и как продолжится моя карьера, тартуский баскетбол останется в моем сердце", - сказал сам Кулламяэ.

Под его руководством два года назад тартуская команда выиграла чемпионат Эстонии, в прошлом сезоне стала серебряным, а в этом - бронзовым призером.