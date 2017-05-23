Завтра в Эстонии ожидаются кратковременные дожди и грозы ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 22 человека, включая детей, и еще 59 получили ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"
Прокурор на заседании Харьюского уездного суда ходатайствовал о тюремном заключении сроком на 11 лет бывшему полицейскому, застрелившему в состоянии алкогольного опьянения случайного знакомого. Убийство произошло осенью прошлого года в столичном районе Ласнамяэ.
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.