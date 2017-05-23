Во время Майского забега к медикам обратилось больше участников, чем обычно

В ходе Майского забега, прошедшего 20 мая, к медикам обратились 80 человек, то есть чуть больше, чем в прошлые годы.

В основном к медикам обращались из-за стоптанных в кровь ног, ссадин, переутомления, боли в мышцах и суставах, четыре человека подвернули лодыжки (их отправили в больницу на рентген), еще двух перенапрягшихся и перегревшихся на солнце человек также отвезли в больницу для дальнейшего наблюдения за их состоянием, передает Postimees.

"Учитывая количество участников, я считаю, что все прошло довольно спокойно", – отметил врач Северо-Эстонской региональной больницы Каспар Рыйвассепп, оказывавший первую помощь на месте событий. По его словам, согласно статистике массовых спортивных мероприятий, в медицинской помощи обычно нуждаются от 0,5% до 1% участников, так было и в этот раз.