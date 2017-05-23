Новое предвыборное обещание Ааса: непрерывный морской променад от Пирита до Хааберсти

Вице-мэр Таллинна Таави Аас, выдвинутый таллиннским советом Центристской партии кандидатом в мэры эстонской столицы, пообещал выстроить непрерывный морской променад от района Пирита до Хааберсти и провести на нем международный велосипедный марафон.

Новое предвыборное обещание Ааса прозвучало на презентации концепции превращения морского побережья Таллинна в доступную для людей среду, состоявшейся во вторник на ступенях Горхолла.

"Мы доведем этот проект до конца, и в будущем у Таллинна появится непрерывный морской променад от Пирита до Хааберсти", - сказал кандидат в столичные мэры.

"Морское побережье откроет планируемая дорога Рейди теэ, прибрежный променад в Пирита уже приводится в порядок, сам Горхолл и его окрестности также приведут в порядок", - пояснил Аас.

Он также пообещал, что будет найдено решение для территории Батарейной тюрьмы, отстроен портовый городок Ноблесснера, обновлен микрорайон "Коплиские линии", приведен в порядок пляж Штромка и построен новый яхтенный порт в Какумяэ.

По словам Ааса, вопрос заключается в том, как связать реализуемые на разных участках проекты в единое целое. Как считает кандидат в мэры Таллинна, для этого требуется сотрудничество между администрациями прибрежных районов и столичной мэрией. "Мы должны повсюду защищать как можно более свободный доступ горожан к морю. Необходимо понимать, что застройщики оказывают огромное давление, и неопытную горуправу в этом вопросе могут легко обставить", - сказал он.

Аас добавил, что Центристская партия хотела бы в будущем провести на новом морском променаде велосипедный марафон. "Этот морской променад станет самым красивым в Европе, и мы хотим провести здесь международное спортивное мероприятие, марафон, который бы прошел по новому променаду. Это вопрос чести для Таллинна — снова стать горделивым и сильным прибрежным городом", - сказал кандидат в столичные мэры.

Заявление Ааса по поводу морского променада стало очередным предвыборным обещанием центристского кандидата. В прошлый четверг он также пообещал в случае победы на выборах увеличить ежегодную доплату пенсионерам от городских властей с 76 до 100 евро, установить скамейки во всех районах Таллинна и обновить столичные социальные центры.

Выборы в волостные и городские собрания местных самоуправлений пройдут в Эстонии 15 октября 2017 года.