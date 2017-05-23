Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире в Италии ({{commentsTotal}})
Вторая ракета Эстонии Юрген Зопп уверенно преодолел стартовый барьер теннисного турнира ATP Challenger, проходящего в итальянском Местре - предместье Венеции.
Во вторник, 23 мая, в матче первого раунда турнира занимающий 469-е место в мировом рейтинге Юрген Зопп обыграл итальянца Лоренцо Сонего (ATP, 328) - 6:3, 6:4.
Поединок продлился 1 час и 19 минут. Зопп ни разу не сумел подать навылет, реализовал три из шести брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки.
Следующим соперником эстонца станет француз Аксель Мишон - 320-я ракетка мира.
Призовой фонд турнира составляет 43 000 долларов.
Редактор: Сергей Михайлов