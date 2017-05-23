Умер актер Роджер Мур, который 12 лет исполнял роль Джеймса Бонда

Британский актер Роджер Мур, который играл роли Джеймса Бонда с 1973 по 1985 год, скончался в возрасте 89 лет.

Об этом во вторник, 23 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету Independent.

Дети актера, Дебора, Джоффри и Кристиан опубликовали подтверждение этого сообщения на официальной странице Роджера Мура в Twitter. "С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены", - говорится в сообщении.

12 лет в роли Джеймса Бонда

Британский киноактер, сценарист и продюсер Роджер Мур снискал наибольшую известность благодаря исполнению роли британского суперагента Джеймса Бонда.

Мур был впервые утвержден на эту роль в фильме "Живи и дай умереть" (1973), когда актеру уже исполнилось 45 лет, то есть он был на пять лет старше, чем Шон Коннери во время съемок "Бриллианты навсегда" (1971).

В период с 1973 по 1985 год Мур также сыграл Бонда в фильмах "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил" (1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).

Роджер Мур, который 12 лет исполнял роль британского суперагента, по сей день остается самым "долгоиграющим" Бондом.

Он также единственный из всех Бондов, никогда не ездивший в кадре на Aston Martin и получивший по сценарию фильма Орден Ленина.

После съемок в бондиане Роджер Мур продолжал сниматься в кино, но его роли больше ни разу не получали большого признания публики.