Обвиняемого в убийстве случайного знакомого экс-полицейского могут посадить на 11 лет

Прокурор на заседании Харьюского уездного суда ходатайствовал о тюремном заключении сроком на 11 лет бывшему полицейскому, застрелившему в состоянии алкогольного опьянения случайного знакомого. Убийство произошло осенью прошлого года в столичном районе Ласнамяэ.

По мнению окружного прокурора Натальи Мийлвеэ, вина бывшего сотрудника отряда быстрого реагирования 29-летнего Рандо Хылпуса доказана.

Судебные прения продолжатся выступлениями адвокатов.

Хылпус не признал своей вины, назвав произошедшее ужасным несчастным случаем.

По мнению адвокатов, предъявленное Хылпусу обвинение не обосновано и его вина не доказана. Защитники считают, что Хылпус должен быть оправдан по обвинению в убийстве. По мнению адвокатов, улики указывают на потасовку на месте происшествия, в ходе которой экс-сотрудник полиции не заметил, как выстрелил, и, поскольку выстрел был совершен неосознанно, нельзя говорить о намеренном деянии.

Прокурор считает, что человек, сменивший после совершенного выстрела одежду и вымывший руки, действовал осознанно.

23 сентября 2016 года в 20:20 полиция получила вызов в многоквартирный дом на улице Маяка в Таллинне, где один из жильцов обнаружил в подъезде труп 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские задержали на месте в качестве подозреваемого сотрудника отряда быстрого реагирования Пыхьяской префектуры Хылпуса, который был в состоянии сильного опьянения. На следующий день по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда его арестовали.

По окончании расследования Хылпусу предъявили обвинение в убийстве. Если его признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком от шести до 15 лет.