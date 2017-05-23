МВФ и Еврогруппа не договорились по греческим долгам

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности на рабочем уровне с Грецией о ее политике, которую он может поддержать, однако полного понимания с Еврогруппой по греческим долгам до сих пор нет.

Об этом говорится в заявлении директора европейского департамента МВФ Поуля Томсена по итогам заседания Еврогруппы, состоявшегося 22 мая в Брюсселе, передает ТАСС.

Специалист назвал "очень сильной" антикризисную экономическую программу, утвержденную греческими властями на прошлой неделе. "Это именно то, чего мы добивались, - заявил он. - Это такая программа, которую МВФ может поддержать кредитами".

Он выразил удовлетворение по поводу "наличия договоренности на рабочем уровне", хотя и напомнил, что "окончательное решение, разумеется, принимают Совет директоров и административное руководство фонда".

"Мы также всегда говорили, что для нашего продвижения вперед это необходимо дополнить внушающим доверие пакетом мер по облегчению долгового бремени (Греции), - продолжил Томсен. - В этой сфере, несомненно, наблюдается прогресс, но цель еще не достигнута. Мы продолжаем считать, что необходимо больше реализма в исходных предположениях и немного больше конкретики".

Греция в настоящий момент находится под третьей международной программой макрофинансовой помощи объемом до 86 млрд евро, принятой летом 2015 года. Суммарный объем всех трех программ, принятых с 2010 года, уже превысил 300 млрд евро.

Очередной транш этой помощи Афины ожидают уже более года. Перечисление средств постоянно откладывается из-за разногласий между кредиторами (странами зоны евро) и Грецией о содержании пакета реформ, направленных на дальнейшее сокращение расходов госбюджета.

Внешний долг Греции в настоящее время достигает 179% ВВП. МВФ считает, что выплата такого долга не реалистична и увязывает снижение долгового бремени Греции с участием фонда в программе финансовой помощи Греции. Однако против списания даже части греческого долга резко выступает Германия.

Ранее во вторник председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что Еврогруппа надеется перечислить очередной транш макрофинансовой помощи Греции объемом около 7 млрд евро до июля, но решение об этом пока не достигнуто. По его словам, очередное рассмотрение этого вопроса состоится 15 июня.