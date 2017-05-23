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Ратас ознакомил премьера-министра Чехии с приоритетами председательства Эстонии в ЕС ({{commentsTotal}})

Премьер-министры Чехии и Эстонии Богуслав Соботка (слева) и Юри Ратас.
Премьер-министры Чехии и Эстонии Богуслав Соботка (слева) и Юри Ратас. Автор: Аве Тампере/Государственная канцелярия
Эстония
Эстония

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник встретился в Праге со своим чешским коллегой Богуславом Соботкой, чтобы познакомить его с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

"Между Эстонией и Чехией сложились очень хорошие двусторонние отношения, в том числе в сфере обороны. Мы высоко ценим участие Чехии в странах Балтии в рамках мер сдерживания НАТО и участие Чехии в работе киберцентра НАТО в Таллинне", – сказал Ратас по итогам встречи.

Говоря о приоритетах председательства Эстонии в Совете ЕС, глава эстонского правительства отметил, что Чехия поддерживает эти приоритеты. "Эстония и Чехия являются близкими партнерами в сфере развития внутреннего европейского рынка, в вопросе свободного обмена данными мы также можем рассчитывать на поддержку Чехии", - сказал Ратас.

Как отмечается в сообщении правительственной пресс-службы, цель председательства Эстонии – строить и поддерживать Европу с открытой и инновационной экономикой, сохранить Европу безопасной, развивать цифровую Европу и свободный обмен данными, обеспечить вовлекающую и жизнеспособную деятельность ЕС.

Обычно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран-членов Европейского союза, чтобы ознакомить их с приоритетами и программой председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе данного визита Ратас уже посетил Словакию, Венгрию и Чехию, после чего он отправится в Словению и Румынию.

Председательство в Совете ЕС перейдет к Эстонии 1 июля и продлится до конца 2017 года.

Редактор: Андрей Крашевский

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Ратас ознакомил премьера-министра Чехии с приоритетами председательства Эстонии в ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник встретился в Праге со своим чешским коллегой Богуславом Соботкой, чтобы познакомить его с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

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