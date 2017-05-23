Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии

Теракт в Манчестере показал, что въезд в толпу на грузовике можно списать с повестки дня, считает главный редактор журнала Diplomaatia Эрки Баховски. Террористы становятся все изобретательнее, а профилактика нападений – все сложнее, передает "Актуальная камера".

Баховски считает, что меньше всего терактов происходит в расцвет экономики, когда общество и политики находятся в гармонии.

"Мы должны задуматься о том, как снять напряжение в обществе. Также в сегодняшней ситуации в какой-то мере помогло бы усиление мер безопасности, – сказал Баховски. – Да, мы не можем поставить металлоискатель на каждую дверь. Однако, например, в Израиле повсюду в общественных местах стоят металлоискатели – на автобусных станциях, в торговых центрах, аэропортах. Европейские государства еще до этого не дошли".