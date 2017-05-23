Актуальная камера 23.05.2017 (18:00)

В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 22 человека, включая детей, и еще 59 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник посетила Центральный полигон Сил обороны, где проходят учения "Весенний шторм". Президент встретилась с кадровыми военными, срочнослужащими, резервистами и участниками подразделений союзников Эстонии по НАТО.
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.