Депутаты Рийгикогу от Свободной партии не будут участвовать в местных выборах в Эстонии осенью этого года. Фракция Свободной партии инициирует законопроект, в соответствии с которым каждый новый мандат аннулировал бы предыдущий.

"Наша фракция решила, что мы не станем подыгрывать политике подсадных уток", – заявил председатель Свободной партии Артур Тальвик, отвечая на вопрос агентства BNS по поводу планов участия в местных выборах.

Тальвик добавил, что члены Рийгикогу от Свободной партии 30 мая подадут парламенту законопроект, в случае принятия которого каждый новый мандат будет аннулировать предыдущий. "То есть, если депутата Рийгикогу или Европейского парламента изберут в местный совет, он должен будет лишиться своего предыдущего мандата и места", – пояснил Тальвик.

По его словам, Свободная партия в местных выборах участвовать не будет, а члены партии будут баллотироваться в составе различных избирательных союзов.