Отказ от налогового пакета снизит доходы бюджета на 50 млн евро в год

Утвержденная в апреле государственная бюджетная стратегия предусматривает дополнительные доходы от реформы акциза на упаковку, налога на подслащенные напитки и т. н. залогового налога на кредиты внутри концернов, но если правительственная коалиция согласится в полном объеме на изменения в планируемых налогах, предложенных новым лидером IRL Хелиром-Валдором Сеэдером, то бюджет будет терять не менее 50 млн евро налоговых доходов в год.

Такие данные приводит во вторник новостной портал ERR, проанализировавший эффект, который предложения Сеэдера имели бы на государственный бюджет.

По мнению председателя партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL), согласованный правительством пакет налоговых поправок необходимо пересмотреть, причем он выделил акциз на упаковку, налог на подслащенные напитки и залоговой налог как те области, в которых необходимы изменения.

Согласно бюджетной стратегии на 2018-2021 годы, реформа акциза на упаковку принесет 60 млн евро за четыре года (по 15 млн евро в год), налог на подслащенные напитки — 65 млн евро (15-17 млн евро в год), а залоговый налог, который должен препятствовать безналоговому выводу за границу прибыли предприятий, принесет 18 млн евро в год (до 72 млн евро в год за четыре года).

Это означает, что если правительство в полном объеме откажется от этих налогов, то ему придется искать средства для покрытия недополученных доходов в размере 197 млн евро, т. е. более 49 млн евро в год.

Сеэдер также хочет восстановить в большем объеме возможность супругов подавать совместную декларацию о доходах, хотя министерство финансов затрудняется дать точную оценку тому, как такие изменения скажутся на поступлениях в бюджет.

Представители Центристской и Социал-демократической партий, которые входят вместе с IRL в правительственную коалицию, ранее выразили готовность обсуждать изменения в согласованном налоговом пакете.

Сеэдер: коалиция не хотела бы повышать налоги

Председатель IRL во вторник заявил, что правящая коалиция не хотела бы вводить дополнительные налоги и скорее выступила бы за отказ от залогового подоходного налога в качестве покрытия уменьшения расходов, а также за повышение эффективности сбора налогов.

По его словам, есть множество предложений, как найти различные источники покрытия. Министерство финансов проанализирует их возможное влияние на бюджет, вслед за чем представители коалиции в предстоящее воскресенье соберутся и решат, как действовать дальше.

При этом Сеэдер отметил несомненную важность более эффективного сбора налогов. Если для этого нужно уточнить какой-либо закон или внести какие-либо поправки, то это следовало бы сделать, добавил он.

По словам лидера IRL, конкретных сроков, когда соответствующее соглашение могло бы быть подготовлено, коалиция перед собой не установила. "В то же время, в интересах и самой коалиции, и Эстонского государства, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он.

Сеэдер не исключил, что договоренность будет достигнуты в ближайшие дни. "В воскресенье мы продолжим переговоры. Это один из промежуточных этапов. Может так случиться, что в воскресенье мы придем к соглашению. Это не исключено", - добавил он.

В минувшую пятницу входящие в коалицию партии договорились, на каких основаниях будут отменены запланированные авансовые выплаты подоходного налога с внутриконцерновых кредитов и в каких случаях супругам будет предоставлена возможность подавать совместную декларацию о доходах.

Сеэдер ранее пояснил, что внесение этих изменений в перерасчете на четыре года приведет к сокращению поступлений в бюджет на 200 млн евро.