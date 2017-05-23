Овийр: закон о космосе мог бы регулировать проблему космического мусора

Развитие бизнеса, ориентированного на создание космических технологий, стало одной из главных тем прошедшей под Тарту Европейской межпарламентской космической конференции. По мнению председателя конференции Лийзы Овийр, в Эстонии мог бы появиться свой собственный закон о космосе, передает "Актуальная камера".

Объединяющая 13 стран Европейская межпарламентская космическая конференция в этом году прошла в Тартуской обсерватории в Тыравере. Выступившая на мероприятии член Рийгикогу Лийза Овийр отметила, что принятый 50 лет назад первый международный договор о космосе к настоящему времени существенно устарел, поскольку регулирует лишь деятельность государств в освоении космоса, тогда как сегодня все большую роль в развитии космических технологий играют частные предприятия.

"По всему миру есть множество предпринимателей, которые посылают в космос технологии или принимают и обрабатывают поступающие из космоса данные, поэтому становится все более важным, чтобы правовая среда также регулировалась", – отметила председатель Европейской межпарламентской космической конференции Лийза Овийр.

По ее словам, в Эстонии мог бы появиться свой собственный закон о космосе. Подобные акты уже приняты в отдельных европейских странах. Документ мог бы регулировать, к примеру, конфиденциальность получаемых со спутников данных и проблему космического мусора.

"Космический мусор становится все более серьезной проблемой, поскольку мы посылаем на орбиту все больше аппаратов. Это также требует регулирования", – сказала Овийр.

Несмотря на существующие пробелы в законодательстве, в развитии космического предпринимательства заинтересовано и Европейское космическое агентство, членом которого Эстония является с 2015 года.

Работа над законодательными аспектами космических технологий продолжится на пленарном заседании в Таллинне в ноябре 2017 года.