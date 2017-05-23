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Суд принял на рассмотрение жалобу противников строительства Рейди теэ ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
"Актуальная камера"

Таллиннский административный суд принял на рассмотрение жалобу НКО "Зеленое движение Эстонии" в связи с планами строительства дороги Рейди теэ, передает "Актуальная камера".

Защитники природы считают, что город не провел оценку воздействия строительства на окружающую среду. Активисты уверены, что разрешение на строительство магистрали было выдано незаконно и требуют его аннулировать, а также пересмотреть весь проект.

Строительство Рейди теэ должно начаться в июле и завершиться в октябре. Старейшина района Пирита признал, что если суд решит применить первичную правовую защиту, то сроки строительства могут затянуться.

Редактор: Ирина Киреева

судрейдижалоба


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