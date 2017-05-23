ФОТО: Президент Кальюлайд посетила район проведения учений "Весенний шторм"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник посетила Центральный полигон Сил обороны, где проходят учения "Весенний шторм". Президент встретилась с кадровыми военными, срочнослужащими, резервистами и участниками подразделений союзников Эстонии по НАТО.

"Предъюбилейные маневры "Весенний шторм" впечатляющи – с одной стороны, союзников и военной техники прибыло больше, чем прежде, а сроки проведения маневров – дольше. Еще важнее было увидеть, как военные из разных подразделений общаются между собой, действуют согласно и плечом к плечу. Для наших союзников это возможность на практике проиграть ситуации, о которых обычно они читают только в письменных материалах. Наши, эстонские срочнослужащие – лучшие в мире, и у нас есть причины гордиться ими", – сказала Керсти Кальюлайд.

По словам президента, наряду с непосредственными участниками маневров, благодарности и похвалы заслуживают и те, кто в эти дни военную форму не надевают, но обеспечивает поддержку военнослужащим. "Это семьи и близкие военнослужащих, а также те работодатели, которые решили продолжить выплату зарплаты резервистам, участвующим в учениях – все они также часть нашей государственной безопасности", – отметила президент.

Президента в ходе посещения района учений сопровождал командующий Силами обороны, генерал Рихо Террас. На учения президента доставил вертолет ВВС США Black Hawk, на борту которого находился также заместитель командующего сухопутными силами США в Европе Джон Гронский, который ознакомился с ходом учений с воздуха.

Прибыв в Тапа, президент получила общий обзор хода учений, затем направилась непосредственно на место проведения маневров, где состоялись ее встречи с военнослужащими – участниками учений.