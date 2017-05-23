Таллиннский автобусный парк отметил 95-летие

Первые автобусы появились на дорогах Таллинна 95 лет назад. Круглую дату с размахом отметили на площади Вабадузе, передает "Актуальная камера".

Первые пять автобусных линий – в Ласнамяэ, Каламая, Пирита, Козе и до Ипподрома – открылись в Таллинне в 1922 году. Сегодня столицу обслуживают уже 60 автобусных линий. А в скором времени их станет еще больше. По словам главы Таллиннского городского транспорта Энно Тамма, сегодня выгоднее заменять троллейбусы автобусами – и пассажирам комфортнее, и пробок меньше.

"Если с троллейбусом что-то случится, стоит целая улица. Поэтому все крупные города переходят на гибридные автобусы", – пояснил Энно Тамм.

Также в планах у города появление беспилотных автобусов. Планируется, что пять из них начнут свою работу уже в июне этого года.

"Первые ласточки можно увидеть уже этим летом. Они будут ездить в течение одного месяца. Потом мы подведем итоги и решим, как быть дальше", – сказал Тамм.

Жители Таллинна тоже больше склоняются к современному общественному транспорту. Отмечают, что новые автобусы экономичнее, динамичнее, в них более удобный салон и сиденья.

Сейчас по Таллинну ездят 460 автобусов – 44 из них гибридные.