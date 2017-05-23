В среду дожди, на востоке Эстонии возможны грозы ({{commentsTotal}})
Синоптики обещают дождливую погоду на предстоящие сутки, передает "Актуальная камера".
Ночью ожидается переменная облачность, во многих местах – кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха – от +3 до +9, у поверхности почвы около 0 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +12, кое-где +17 градусов. Будет облачно. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, а на востоке Эстонии возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Синоптики предупреждают, в лесах Эстонии сохраняется высокая пожароопасность!
Редактор: Ирина Киреева