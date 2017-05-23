Актуальная камера 23.05.2017 (20:00)

В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 22 человека, включая детей, и еще 59 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство".
Развитие бизнеса, ориентированного на создание космических технологий, стало одной из главных тем прошедшей под Тарту Европейской межпарламентской космической конференции. По мнению председателя конференции Лийзы Овийр, в Эстонии мог бы появиться свой собственный закон о космосе, передает "Актуальная камера".
Таави Аас оправдывает ожидания экстрасенса, Хелир-Валдор Сеэдер не может решить, как ему лучше баллотироваться, экс-кандидат на пост мэра Пайде от Партии реформ усиливает центристов, Инара Луйгас играет на гармошке, а журналисты выяснили, когда у Таави Рыйваса будет свадьба - читайте избирательный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.