ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег

Сотрудница ERR Света Мацкевич, находящаяся в Манчестере, где в ночь на вторник в концертном зале Manchester Arena произошел теракт, рассказала "Актуальной камере", что паники среди жителей близлежащего района не было. Паника была среди детей, которые в шоке разбегались в разные стороны.

"Очень помогли местные жители, которые через социальные сети стали сообщать о том, что могут кого-то подвезти. Родители, которые ждали своих детей, подбирали и чужих. Многие предлагали возможность переночевать, горячий чай и пирожки, так как станция "Виктория" была закрыта", – рассказала Света Мацкевич.

В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 22 человека, включая детей, еще 59 получили ранения. Ранения получили 12 подростков. Самая маленькая жертва террористов – 8-летняя Сэффи Роуз Руссос.