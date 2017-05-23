Главред "Спутника": журналистика и пропаганда — это одно и то же

По словам главного редактора информационного агентства Sputnik Эстония Елены Черышевой, пропаганда, как и журналистика, представляет из себя распространение определенного мнения.

"Пропаганда, если заглянуть в большой толковый словарь — это всего лишь распространение какого-либо мнения. И журналистика занимается распространением конкретного мнения. На мой взгляд, это одно и то же", - сказала Черышева во вторник в передаче "На острие" на телеканале ETV+ в ответ на вопрос об отличиях между журналистикой и пропагандой.

По словам главреда Sputnik, входящего в международное информационное агентство "Россия сегодня", эстонская редакция имеет полную самодостаточность в выборе и освещении материалов.

Отсутствие имен работающих в агентстве журналистов на веб-сайте Sputnik Черышева объяснила тем, что это достаточно нормальная и распространенная практика для СМИ. При этом она подчеркнула, что журналисты агентства всегда называют свое имя и место работы, когда они обращаются за информацией и комментариями.

По словам Черышевой, в Sputnik работают около 20 человек, хотя при наборе сотрудников агентство сталкивалось с трудностями как из-за общего дефицита журналистских кадров в Эстонии, так и негативного информационного фона вокруг Sputnik, которое в Эстонии часто называют орудием российской пропаганды.

Она отвергла утверждение ведущей передачи Олеси Лагашиной, что Sputnik освещает события в Эстонии однобоко и только в негативном ключе, объяснив преобладание комментариев российских политиков в материалах агентства тем фактом, что представители органов государственной власти в Эстонии отказываются давать интервью Sputnik.

Подробнее дискуссию Елены Черышевой и Олеси Лагашиной см. в видеозаписи передачи "На острие".