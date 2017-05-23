Эрик Хелдна: полиция Эстонии работает над тем, чтобы предотвратить угрозу безопасности

Замдиректора Полиции безопасности Эстонии Эрик Хелдна сказал в интервью "Актуальной камере", что сотрудники КаПо вместе с коллегами из полиции делают все возможное, чтобы предотвратить угрозу безопасности и общественному порядку в Эстонии, которая с лета будет председательствовать в ЕС.

Эрик Хелдна начал беседу с того, что выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Манчестере и пожелал британским коллегам успеха в непростой работе.

Впереди лето, туристический сезон, в Таллинне пройдет молодежный праздник песни и танца, а также ряд крупных мероприятий в рамках председательства Эстонии в ЕС. Будут ли усилены меры безопасности в Эстонии в связи с происходящим в Европе?

В распоряжении Полиции безопасности пока нет информации, которая в данный момент вынудила бы нас повысить уровень угрозы. Однако мы понимаем, что председательство в ЕС – это событие, которое, увы, может повысить интерес к неприятным сценариям у людей с не очень хорошими пожеланиями к нашей стране.

Полиция безопасности вместе с коллегами из полиции делает все возможное, чтобы предотвратить угрозу безопасности и общественному порядку.

Как вы считаете, установка в Эстонии вереницы металлодетекторов помогла бы снизить страхи в обществе?

Общество должно задать себе вопрос – до какой степени мы готовы пожертвовать своей приватностью ради безопасности. Кроме того, террористы использовали и другие методы, например, грузовики. Но мы же не можем закрыть все движение для грузового транспорта.

Самое главное, чтобы правоохранительные органы и службы безопасности работали рука об руку и как можно больше добывали информации, которая может предотвратить эти события. Использование металлодетекторов не даст 100% гарантии.

Многих очевидцев и экспертов удивило то, как террористу удалось пронести бомбу на столь многолюдное мероприятие. Есть ли повод бросить камень в огород британских правоохранительных органов за такой просчет?

Нет. Я думаю, что и каждый человек сам должен задуматься о своей безопасности. Например, когда он замечает аномалию в поведении соседа, который начинает становиться на путь радикализации, или замечает предметы, которые не должны находиться в общественном месте – странные сумки, подозрительные пакеты – надо позвонить по 112. Если ты видишь что-то, скажи.

Беседовала с Эриком Хелдна ведущая "Актуальной камеры" Маргарита Мясникова.