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Государство хочет открыть в Таллинне 8 пунктов обмена шприцев ({{commentsTotal}})

Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

До восьми финансируемых государством пунктов обмена шприцев собирается открыть в Таллинне Институт развития здоровья.

Представитель учреждения Алена Курбатова пояснила газете Eesti Päevaleht, что цель государства заключается в как можно более эффективном предоставлении услуги, а оказывать ее нужно там, где обитает больше всего наркоманов.

По оценке ведомства, наркозависимые проживают по всему Таллинну, но есть пять районов, где их концентрация наиболее плотная.

Помимо центра города и окрестностей улицы Ситси в Пыхья-Таллинне, это граница микрорайонов Лиллекюла и Тонди, расположенные в Мустамяэ улицы Кадака теэ и Мустамяэ теэ, микрорайоны Паэ и Сели в Ласнамяэ, а также микрорайоны Астангу и Мяннику, где государство хотело бы открыть передвижные пункты обмена шприцев.

Редактор: Сергей Михайлов



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